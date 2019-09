Raduno Marinai d'Italia: in 15mila per la parata a Salerno "Straordinaria sinergia fra comune, marina militare,comitato organizzativo e presidenza nazionale"

La parata di ieri mattina sul lungomare salernitano ha concluso i festeggiamenti per il XX raduno nazionale dei marinai d'Italia. Un fine settimana che ha coinvolto circa 15mila persone tra militari della marina, visitatori e autorità civili. A conclusione del lungo programma di appuntamenti della manifestazione, arriva il comunicato di Paolo Pagnottella, ammiraglio di squadra (r), presidente nazionale ANMI :

“Il pieno successo delle manifestazioni che hanno dato vita alla settimana del mare, in occasione del XX raduno nazionale, sono certamente da attribuire all’encomiabile, accurato lavoro di preparazione e gestione realizzati grazie alla straordinaria sinergia fra comune di Salerno, marina militare, presidenza nazionale e comitato organizzatore del gruppo ANMI di Salerno. Tuttavia grande merito è doveroso riconoscere e deve essere attribuito al governatore della regione Campania Vincenzo De Luca che, con il suo ben noto entusiasmo, fin dalle prime battute organizzative, ha non solo condiviso il disegno ma generosamente sostenuto la manifestazione con dovizia di risorse. Domenica 29 settembre, sul palco delle autorità, siamo stati onorati della sua presenza e, a nome di tutti i marinai d’Italia, gli rivolgo il più sentito ringraziamento per quanto fatto per noi. Non dimenticheremo il fondamentale supporto fornito dal governatore della Campania al successo del nostro XX raduno nazionale e la gratitudine di tutti i partecipanti desidero pubblicamente esprimergli.”

È così che il presidente commenta la fine della manifestazione e ringrazia del prezioso supporto ricevuto per la realizzazione del raduno che ha raccolto migliaia di marinai e partecipanti per un'intera settimana dedicata al mare a alla sua gente.