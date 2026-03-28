Potenza-Salernitana, maledizione Fvs: nuovo slittamento del fischio d'inizio Problemi al Viviani per la tecnologia in campo

Una vera e propria maledizione. L’Fvs fa saltare l’inizio di Potenza-Salernitana. Il match, inizialmente in programma alle ore 14:30, inizierà alle 14:45. La decisione è stata comunicata dal Potenza a causa di un problema al segnale FVS, che ha reso necessario lo slittamento dell’orario per consentire il corretto funzionamento del sistema. Il fischio d’inizio farà saltare la contemporaneità con Latina-Catania, regolarmente iniziata alle 14:30. Una maledizione per la Salernitana: anche lunedì scorso con il Team Altamura il match era iniziato con qualche minuto di ritardo e poi senza l’ausilio della tecnologia per i primi minuti. Il sistema venne ripristinato dopo il gol del vantaggio pugliese.