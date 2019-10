Interventi di manutenzione: rubinetti a secco Ecco dove mancherà l'acqua

Salerno Sistemi Spa comunica che al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Torrione nel tratto compreso tra Via Rocco e Via la Carnale, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 09.00 alle ore 20.30 di Giovedì 10.10.2019, alle seguenti strade e traverse limitrofe: Via Torrione dal civico n° 9 al civico n° 91 e dal civico n° 50 al civico n° 104, Via Settimio Mobilio civici di numerazione pari compresi tra il n° 2 ed il n° 18, Via Leonino Vinciprova, Via Michelangelo Testa, Via Giustino De Jacobis, Via La Carnale.

La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.