Giornata mondiale della Salute Mentale: Open day a Salerno Anche l'ospedale Ruggi aderisce al progetto di Onda

Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, torna a parlare di salute mentale lanciando la sesta edizione dell’(H) - Open day dedicato a chi soffre di disturbi psichici, neurologici e del comportamento alimentare, in occasione della Giornata Mondiale della salute mentale che si celebra il 10 ottobre. Anche l’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno aderisce al progetto aprendo le porte alla popolazione con l’ausilio della Psichiatria Universitaria che effettuerà incontri con la popolazione in particolare su “Disturbi del comportamento alimentare. Depressione post partum”.

Giovedì 10 ottobre, dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 17,30, le stanze n° 5 e 12 del piano terra della Palazzina Amministrativa del Plesso Ruggi il personale medico accoglierà gratuitamente chi si presenterà per colloqui di counseling o anche solo per conoscere l’attività dell’Unità Operativa o prendere qualche brochure informativa.

L’obiettivo della giornata è quello di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure superando ogni pregiudizio. Il disagio psichico, infatti, è in continuo aumento a livello globale e il tema della salute mentale è destinato ad acquisire un ruolo centrale nel dibattito sulla salute. Iniziative come l’H-Open day hanno l’obiettivo, oltre che di avvicinare alle cure, anche di contribuire a migliorare la conoscenza delle patologie psichiche per ridurre lo stigma e la paura ad esse associate.