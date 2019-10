A Policastro le panchine intelligenti con wifi ed ecologiche Rivoluzione estetica e tecnologica nella città di Santa Marina. E' già un successo

Una rivoluzione estetica e tecnologica nel comune di Santa Marina. Arrivano le “panchine intelligenti”, una novità che renderà la sosta lungo il porto di Policastro Bussentino piacevole ed utile.

Dal design moderno e dall'alto tasso tecnologico, queste nuove istallazioni non hanno nulla di simile alle classiche panchine che si incontrano per strada. Via lo schienale e rivoluzionata l'estetica, (c'è già chi le paragona a delle pennette usb), è sul piano tecnologico che si vede la vera innovazione.

Il lato “intelligente” delle nuove panchine sta nelle tante funzioni che esse mettono a disposizione. Grazie a un hotspot wi-fi integrato, ci si potrà connettere ad internet e contemporaneamente anche caricare le batterie di pc, mac, tablet e cellulari grazie ad un'apposita ricarica wireless. Panchine moderne, utili ed anche attente all'ambiente con un impianto fotovoltaico che provvede all'energia ed un sistema di raffreddamento con led colorati. Una rivoluzione tecnologica che arriva da un piccolo comune cilentano e che potrebbe presto vedersi in tante altre città italiane. Le nuove istallazioni sono già un successo tra i tanti giovani del posto, dell'iniziativa si dice soddisfatto il sindaco Giovanni Fortunato:

"Con le panchine intelligenti diamo un ulteriore segnale di sensibilità e di attenzione nei confronti dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica. Un piccolo gesto per mettere il nostro comune al passo con i tempi e per renderlo sempre più una "Smart City". Sono sempre occupate, tantissimi giovani le usano per ricaricare i propri smartphone e collegarsi al wi fi gratuito. In questo modo l'arredo urbano diventa il punto di partenza verso la città del futuro, in un connubio vincente tra tecnologia all'avanguardia e soluzioni ecosostenibili"