Comuni ricicloni, sul podio Montesano sulla Marcellana Rinaldi: "Un riconoscimento importante segno dell'impegno della nostra amministrazione"

di Elvira Cuciniello

Montesano sulla Marcellana si classifica al primo posto come comune riciclone per raccolta differenziata e per quantità di rifiuti prodotti.

Ieri mattina a Napoli, presso l’aula Pessina della facoltà di Giurisprudenza dell’università Federico II di Napoli si è tenuta la XV edizione di “EcoForum Rifiuti - comuni ricicloni” L’iniziativa, organizzata da Legambiente, è stata l’occasione per premiare i Comuni che nel 2018 si sono contraddistinti per percentuale di raccolta differenziata superiore al 65%.

Montesano sulla Marcellana, infatti, ha registrato una raccolta di rifiuti pari all’83% durante l’anno 2018 piazzandosi come il primo comune della Campania. A ritirare il premio c’erano l’assessore alle politiche giovanili Rosanna Pepe e il consigliere Giuseppe Gagliotta e il primo cittadino Giuseppe Rinaldi.

“Un riconoscimento importante per il nostro comune da inscrivere in primis alla sensibilità ambientale dei nostri concittadini - ha detto il sindaco Rinaldi - e poi al costante impegno dell’amministrazione nel difendere da un lato la propria bellezza e dall’altro lanciare il proprio paese nella grande sfida di una città ad alta sostenibilità ambientale”.

Seguono Albanella, Monteserchio, Roccadaspide e Roccapiemonte. Attestati di merito anche per i comuni di Padula, Caggiano e Sala Consilina con una percentuale di raccolta differenziata che supera il 65% nell’arco del 2018.

“Complimenti all’amministrazione comunale di Montesano sulla Marcellana, guidata dal sindaco di Fratelli d’Italia Giuseppe Rinaldi, per essersi classificata al primo posto in Campania tra i migliori comuni per raccolta differenziata e quantità rifiuti prodotti”. Lo dichiara il questore della Camera e deputato salernitano di FdI Edmondo Cirielli che aggiunge: “Il primo cittadino Rinaldi e la sua giunta dimostrano, anche con questo importante riconoscimento, di essere esempio di buona amministrazione e noi di FdI siamo orgogliosi di poter contare nel nostro partito su validi amministratori locali”.

Numeri da record, invece, per la città di Tortorella che ancora una volta si classifica al primo posto come comune riciclone 2019. Il paese dell’entroterra del golfo di Policastro ha superato il 99% di raccolta differenziata. Il piccolo comune cilentano, che conta 495 abitanti, da anni si attesta primo nella raccolta differenziata in Campania. un primato che ha segnato già nel 2011, 2012 e 2014.