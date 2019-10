Sicurezza: nuove telecamere sul corso di Salerno Pubblicata una gara per l'affidamento dei lavori successivi all'installazione.

(f.d.) Installati nuovi sistema di videosorveglianza sul corso Vittorio Emanuele, via Dei Principati e via Conforti. Insieme all'installazione delle Luci D'Artista, sono stati posizionati negli ultimi giorni diversi sistemi di videosorveglianza in punti strategici della città. Le telecamere rientrano nel piano dell'amministrazione comunale per garantire sicurezza ai cittadini, anche in vista della nuova edizione delle kermesse, che prenderà il via il 15 novembre, e vedrà una maggiore affluenza di visitatori e turisti.

Pubblicata, inoltre, sul sito del Comune di Salerno, una gara per l'affidamento di lavori edili propedeutici e successivi all'installazione dei sistemi di videosorveglianza. La gara, per l'importo complessivo di 10mila euro, riguarda proprio i tre sistemi appena installati nei tre punti nevralgici della città.