Potenza-Salernitana, insidia meteo. Cosmi: "Concentrazione massima" Temperature tutt'altro che primaverili. Il tecnico granata strappa un sorriso: "Calcio non è indoor"

Il rischio nevicata sembra alle spalle. Le previsioni meteo non saranno clementi (appena quattro gradi, un’accoglienza tutt’altro che primaverile) ma Potenza-Salernitana si disputerà in un clima seppur tutt’altro che da fine aprile. Sul sintetico del Viviani infatti ci sarà da fronteggiare l’insidia di una pioggia che da questa mattina sta bagnando il caporale lucano e con il vento freddo che sferzerà sulla città. Sembra però superato il rischio neve che avrebbe potuto avere ripercussioni sul terreno di gioco.

A smorzare i toni e a chiedere concentrazione solo sul campo ci ha pensato Serse Cosmi. Il tecnico della Salernitana volge lo sguardo solo sul campo: “Si è poi parlato di meteo e di possibile neve. Il calcio non si gioca indoor, si gioca in ogni condizione. Sono abituato così. Sapersi adattare a varie condizioni è indice di maturità, per cui lasciamo perdere il sintetico o la possibile nevicata e concentriamoci sulla partita”.