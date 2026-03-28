Calcio a 5, deja-vù Feldi Eboli: ancora una semifinale con la L84 Alle 18:30 le foxes si giocano l'accesso in finale di Coppa Italia

Non sarà solo una semifinale, ma un nuovo capitolo di una sfida che sa già di storia recente. Da una parte la voglia della Feldi di difendere il titolo e continuare a scrivere la propria storia, dall’altra l’ambizione della L84 di dare un segnale di forza e conquistare un posto nell’atto conclusivo. La Feldi Eboli è pronta a tornare in campo per continuare a difendere la Coppa Italia. In semifinale, fischio d'inizio alle ore 18:30, le volpi affronteranno la L84, che ha staccato il pass superando l’Ecocity Genzano ai calci di rigore al termine di una sfida equilibrata e combattuta fino all’ultimo.

Un incrocio che riporta inevitabilmente alla mente quanto accaduto appena un anno fa. Anche nella scorsa edizione, infatti, Feldi e L84 si trovarono di fronte all’esordio nella competizione, in una gara tiratissima risolta solo dopo una lunghissima serie di rigori, con le volpi capaci di avere la meglio e avviare quel percorso che le avrebbe poi portate alla conquista del trofeo. Un precedente che aggiunge ulteriore fascino a una semifinale già di altissimo livello.

La Feldi arriva all’appuntamento forte del successo nel derby contro il Napoli, una vittoria costruita con solidità difensiva, pazienza e qualità nei momenti decisivi, trascinata dai gol di Gui. La squadra di mister Antonelli ha dimostrato ancora una volta di sapersi esaltare nelle partite da dentro o fuori, confermando una maturità ormai consolidata in questo tipo di competizioni. Per le volpi si è delineato il cammino dello scorso anno: Napoli e L84 prima di una eventuale finale, come lo scorso anno a turni inversi (L84 ai quarti, Napoli in semifinale).

Dall’altra parte ci sarà una L84 che ha mostrato carattere e resilienza nel superare Genzano, resistendo nei momenti difficili e trovando poi la lucidità necessaria per imporsi dal dischetto, scacciando così la paura di un’altra eliminazione ai rigori come la scorsa stagione. Tra i vari ex della gara come Josiko e Schiochet, ci sarà anche Francesco Liberti, vincitore dello scorso anno della Coppa con le volpi e MVP della finale, che stavolta è pronto a giocare un brutto scherzo ai suoi ex compagni. I piemontesi sono una squadra organizzata, fisica e capace di restare sempre dentro la partita, oltre ad avere a disporre di importanti individualità, qualità fondamentali in una semifinale di Coppa Italia. Attenzione però ai cali di tensione, nell’ultimo mese i ragazzi di Diego Gayoso hanno subìto l’eliminazione dalla Coppa Divisione dal modesto Cornedo, mentre nella sfida dei quarti di Coppa Italia l’Ecocity, sotto 2-0, ha rimontato portando la gara ai rigori.