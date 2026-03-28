LIVE | Potenza-Salernitana, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale

Potenza-Salernitana, la diretta testuale del match

POTENZA (4-3-3): Cucchietti; Kirwan, Riggio, Camigliano, Rocchetti; Siatounis, Felippe, Castorani; Schimmenti, Murano, D’Auria. A disposizione: Franchi, Guiotto, Bura, Balzano, Adjapong, De Marco, Erradi, Maisto, Delle Monache, Selleri, Ghisolfi, Petrungaro, Mazzeo. Allenatore: De Giorgio

SALERNITANA (3-5-2): Donnarumma; Cabianca, Matino, Anastasio; Longobardi, Capomaggio, Di Vico, Tascone, Villa; Achik, Lescano. A disposizione: Cevers, Quirini, Barzagli, De Boer, Haxiu, Carriero, Gyabuaa, Ferrari, Ferraris, Molina, Boncori. Allenatore: Cosmi

ARBITRO: Viapiana di Catanzaro - assistenti: Romagnoli e Granata. IV uomo: Gavini. FVS: Monaco

_________________________________________________________________________________

IL PRE-GARA. La Salernitana scende in campo a Potenza per difendere il terzo posto in classifica e cercare la quarta vittoria consecutiva. Cosmi conferma il 3-5-2 schierato nella seconda parte di gara contro il Team Altamura. Davanti a Donnarumma spazio al trio formato da Cabianca, Matino e Anastasio. Longobardi e Villa saranno gli esterni con Capomaggio, Di Vico e Tascone a completare il reparto. Davanti spazio ad Achik e Lescano.