Potenza-Salernitana, le probabili formazioni: Cosmi valuta tre novità Alle ore 14:30 i granata vogliono continuare l'inseguimento al Catania: Di Vico ancora titolare

Gli occhi solo sul campo. La Salernitana non pensa ad altro. Mentre la questione societaria sembra arrivata ad uno snodo cruciale, la Bersagliera deve fare i conti con le necessità di una classifica che chiede punti e non distrazioni. A Potenza (fischio d’inizio alle ore 14:30), la Bersagliera ha l’obbligo di vincere, mandare in tilt un avversario con la testa alla finale di ritorno di Coppa Italia di serie C con il Latina, prezioso per staccare il pass per i playoff promozione entrando in gioco dallo stesso punto previsto anche per le terze classificate dei gironi. Obiettivo che la Salernitana considera minimo, volgendo però lo sguardo al Catania, attualmente secondo ed in campo in contemporanea sull’ostico campo di Latina.

Le scelte di Cosmi

Si riparte dalle certezze. La Salernitana, un po’ per necessità ma anche per scelta, cambierà pochissimo nell’undici. L’infortunio di Golemic obbliga Cosmi a ripartire da Cabianca, Matino e Anastasio in difesa a protezione di Donnarumma. In mezzo al campo, si rivede Gyabuaa: il mediano completerà il centrocampo con Capomaggio e Di Vico, favorito su Carriero. Sulle corsie Longobardi e Villa. Davanti la possibile novità, con Ferraris in vantaggio su Achik per far coppia con Lescano.

Potenza-Salernitana, le probabili formazioni:

Potenza (4-3-3): Cucchietti; Adjapong, Camigliano, Bura, Maisto; De Marco, Erradi, Schimmenti; Murano, Delle Monache, Balzano. Allenatore: De Giorgio.

Salernitana (3-5-2): Donnarumma; Cabianca, Matino, Anastasio; Longobardi, Gyabuaa, Di Vico, Capomaggio, Villa; Lescano, Ferraris. Allenatore: Cosmi.