Cadono calcinacci dal ponte di Fratte, intervengono i pompieri Transennata la strada che circonda il parcheggio a ridosso dell'ingresso della Tangenziale

Si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Salerno per mettere in sicurezza il ponte della Tangenziale a Fratte. A far scattare l’allarme – e il conseguente intervento dei caschi rossi – il distacco di alcuni calcinacci sulla sede stradale che circonda l’area di parcheggio.

I vigili del fuoco hanno così provveduto a spicconare il versante a rischio, ed hanno transennato la zona. Chiusa la strada che costeggia il parcheggio, dunque, in attesa della fine delle operazioni di messa in sicurezza di un’area di servizio utilizzata da tantissime persone come punto di ritrovo e di sosta, a pochissima distanza dagli innesti autostradali più importanti.