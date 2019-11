Via a riorganizzazioni Questure: cambiamenti anche a Salerno Controlli, prevenzione e ordine pubblico sono i tre principali servizi da incrementare

Saranno potenziati i controlli del territorio, per la prevenzione e contrasto al crimine, maggiore sarà la tutela per l'ordine pubblico. Questi sono solo alcuni dei cambiamenti che riguardano le questure d'Italia. In particolare, saranno rivisti gli indici di rischio di ogni città, grazie ad un'analisi effettuata in collaborazione con l'Istat.

In quest'ottica rientra anche la questura di Salerno che fa parte delle sette strutture pronte a rivedere e potenziare i servizi per i cittadini. Il regolamento che ridisegna i presidi di Polizia in tutta Italia e' stato approvato dal consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese.

Cambiano, dunque, le questure di Verona, Brescia, Padova, Bergamo, Caserta, Salerno e Messina che sono state elevate di livello. Il dipartimento parla di novità “numerose e significative” proprio per le strutture che vengono ridisegnate in base ad indicatori mirati, con l'obiettivo di garantire e potenziare quei servizi che consentono ai cittadini di acquisire maggiore sicurezza.

Inoltre, saranno istituiti i centri logistici interregionali che andranno a sostituire gli uffici sul territorio. Novità anche per la Polizia Scientifica per permettere agli agenti di essere in grado di affrontare le sempre più complesse tecniche di analisi forense.