Donne Impresa: Lucia Giannattasio è la nuova responsabile La decisione di Coldiretti Salerno, vicepresidenti saranno Pina Carmando e Dorotea Croccia

Lucia Giannattasio è la nuova responsabile provinciale del consiglio di Donne Impresa Coldiretti Salerno. Titolare dell’azienda agrituristica “Ai Monaci” a Montano Antilia, agrichef, comunicatrice, Lucia Giannattasio lavorerà per esaltare il grande ruolo delle donne che operano in agricoltura in provincia di Salerno su temi fondamentali come la sana alimentazione, la sicurezza alimentare, la multifunzionalità.

“Nel solco di quanto fatto finora – ha commentato la Giannattasio al termine della sua elezione - continueremo a lavorare per sensibilizzazione la società civile sui temi dell’agricoltura di qualità e della sicurezza alimentare, alla filiera corta, per promuovere e sviluppare il progetto Campagna Amica. Sono lusingata e orgogliosa del nuovo incarico: mi impegnerò per essere portavoce delle imprese e dei territori, che riservano eccellenze straordinarie”.

“Lucia Giannattasio – afferma il direttore di Coldiretti Enzo Tropiano – continuerà con successo il cammino iniziato da Marina Cerrone e da tutte le donne impegnate in questo percorso di crescita dell’imprenditoria femminile. Un ruolo strategico nel coniugare la sfida con il mercato e il rispetto dell’ambiente, la tutela della qualità della vita, l’attenzione al sociale, la valorizzazione delle tipicità, la sensibilizzazione dell’educazione alimentare”. Vicepresidenti sono stati eletti Pina Carmando e Dorotea Croccia.