Capodanno "rock" a Salerno con Irene Grandi e i Negrita Previsto anche uno spettacolo pirotecnico, l'ultimo dell'anno costerà al comune circa 300mila euro

Due ospiti d'eccezione quest’anno per il tradizionale Capodanno in piazza Amendola a Salerno. A far ballare ed emozionare i presenti ci saranno Irene Grandi e i Negrita. L'ultimo dell’anno in città sarà all'insegna della musica rock con il gruppo i Negrita e la cantante Grandi, conosciuti e apprezzati in tutta Italia e non solo. Diversi i nomi degli artisti italiani che in questi giorni erano stati presi in considerazione, come Gianni Morandi e Claudio Baglioni. Anche quest’anno per il Capodanno in piazza sono previsti i fuochi d’artificio allo scoccare della mezzanotte, il tutto per un costo che non dovrebbe superare i 300mila euro.

L'appuntamento è fissato alle 21 per l'inizio del concerto e in attesa dello spettacolo pirotecnico. Tanti i turisti e visitatori che dovrebbero essere in città per quel giorno anche in vista della manifestazione Luci d'Artista. Ogni anno, infatti, si registra un boom di presenze, soprattuto per le strutture ricettive. Lo scorso anno, a Salerno, erano presenti Max Gazzè e il rapper napoletano Clementino.