Via Allende: in azione i giovani di "Voglio un Mondo pulito" Continuano gli interventi degli attivisti salernitani, questa mattina nella zona Industriale

Guanti e tanta voglia di cambiare il mondo e aiutare l’ambiente. Basta solo questo per i giovani attivisti salernitani dell’organizzazione no profit “Voglio un Mondo Pulito” che ogni settimana punta a diminuire l’inquinamento e aiutare a ripulire diverse zone della città. Questa mattina, l’appuntamento, era presso la spiaggia di via Salvatore Allende, nella zona Industriale di Salerno, di fronte alla pizzeria “Capperi che Pizza”.

L'ennesimo fine settimana all'insegna di un "mondo più pulito" aiutandosi reciprocamente. L'unica cosa necessaria da portare per aiutare gli attivisti sono dei guanti e diverse le buste di plastica per portare via i rifiuti. Anche oggi, le condizioni della spiaggia non era in uno stato ottimale. Come si evince anche dalla foto pubblicata sul profilo Facebook della pagina, i giovani sono tornati a casa con tante buste piene di rifiuti di ogni genere. Dalla plastica, alla carta e a tutto quello che il mare, in concomitanza anche con le forti mareggiate delle ultime settimane, porta a galla e restituisce alla terra.