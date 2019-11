Confagricoltura Campania riunisce i consorzi di tutela Costantino: "Anche il sud Italia deve osare, è il momento giusto per farlo"

Confagricoltura Campania ha riunito, presso la sede di Confagricoltura Salerno, una rappresentanza dei Consorzi di Tutela DOP ed IGP campani tra cui le DOP Olio Cilento e Colline Salernitane, IGP della Nocciola, IGP Carciofo di Paestum, IGP Limone Costa d’Amalfi.

Il Tavolo tecnico è nato all’indomani dell’incontro napoletano di Confagricoltura Campania, dedicato al futuro dell’impresa agricola, e della notizia, riportata dal Sole 24 ore, del risultato ottenuto da alcuni Consorzi di tutela del nord Italia aggregatisi per ottenere maggiori finanziamenti europei per la promozione delle produzioni di eccellenza alimentari. Il 18 novembre scorso, infatti, il programma di lavoro della Commissione UE per il 2020 sulla misura di informazione e promozione dei prodotti agricoli di qualità da attuare nel mercato interno e nei paesi terzi, ha visto la sua dotazione incrementata di ulteriori 200 milioni di euro.

“Crediamo fortemente nella logica di fare sistema, come unica strada per ottenere risultati concreti, pur essendo realtà produttive medio-piccole, ma con prodotti di altissima qualità - ha dichiarato il Presidente di Confagricoltura Salerno, Antonio Costantino - anche il Sud Italia deve osare, e noi abbiamo pensato che sia il momento giusto per farlo, per questo abbiamo riunito il tavolo”.

“La riunione di Napoli, con la presenza del presidente nazionale di Confagricoltura Massimiliano Giansanti e del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, ha visto ulteriormente sollecitare il coraggio di osare, anche da parte delle nostre realtà locali - così il presidente di Confagricoltura Campania Fabrizio Marzano - il quale dimostra come l’invito a fare rete non sia caduto nel vuoto. “Il Tavolo Tecnico di Salerno, con i Consorzi DOP ed IGP, vuole essere un primo momento di collaborazione “pro-attiva”, cioè, avere il coraggio di proporsi invece di attendere gli eventi. Vogliamo che si parli di Consorzi del Sud Italia che hanno avuto la lungimiranza di fare rete ed hanno vinto la sfida”.

Al fianco di Confagricoltura, il gruppo di azione locale Terra è Vita, che intende supportare tutti coloro che credono nella possibilità di crescere come sistema, che vedono la cooperazione come la sola strada percorribile per giungere a risultati concreti. Anche per questo si sta puntando con decisione sul Distretto Agroalimentare di Qualità “Filiera Mediterranea”, che vede la partecipazione di molte DOP ed IGP della Provincia di Salerno, oltre ai molti partner privati ed istituzionali.

“Ci sarà un grande impegno da parte di tutti noi per affiancare i Consorzi e ottenere un finanziamento che possa accompagnare le nostre eccellenze, per un periodo di tre anni, sui mercati internazionali. Il nostro compito è connettere le eccellenze per far crescere anche i territori. Confagricoltura c’è” ha concluso il Direttore di Confagricoltura Salerno, Carmine Libretto.