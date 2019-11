Spiaggia di Santa Teresa, tra abbandono e incuria "Ripristiniamo il teak nautico", l'appello dell'associazione Arcan - Salerno Cantieri&Architettura

Ripristinare il teak nautico dell’arenile di Santa Teresa. E’ questo l’appello e la richiesta che l’associazione ARCAN - Salerno Cantieri & Archittettura ha fatto nella giornata di ieri all’amministrazione comunale.

"Ci appelliamo all'amministrazione comunale per provvedere quanto prima con interventi di manutenzione e pulizia del solarium e della relativa spiaggia di Santa Teresa, considerato il ruolo prominente che riveste, ormai da anni, nella vita salernitana”. Scrivono sulla pagina Facebook dell’associazione.

Sono stati pochi i lavori di mantenimento della struttura e di restauro del legno nautico fatti, dal giorno dell’inaugurazione. Il legno utilizzato per realizzare l’arenile, che ha trasformato il volto della spiaggia di Santa teresa, è composto da un rivestimento, solitamente, utilizzato per le barche in modo da poter reggere e contrastare l’aggressività della salsedine e le mareggiate.

"Purtroppo, dalla sua inaugurazione, si è provveduto a manutenere il rivestimento in teak solo una volta e risultati si vedono. Alleghiamo anche preventivo richiesto a ditta specializzata per le lavorazioni necessarie”. L’associazione ARCAN, infatti, non ha solo chiesto un intervento immediato, bensì ha provveduto a contattare una ditta specializzata per un preventivo.

Nell’offerta di ripristino fatta da questa azienda, i passaggi da dover fare per risanare la zona sono diversi: dal passaggio dell’idropulitrice per sanificare la superficie, all'applicazione di un detergente, al successivo risciacquo e asciugatura, e, infine, la sverniciatura. Il tutto per un costo di 25 euro al metro quadro, più iva. I tempi di lavoro previsti sarebbero di circa 30 giorni. L'associazione ha mostrato il necessario all'amministrazione comunale che dovrà decidere, nei prossimi giorni, come e quando muoversi per risanare la zona.