L'esercito delle sardine arriva anche a Salerno In fase di organizzazione un flash mob pacifico in piazza Portanova

L’esercito delle sardine pronte a scendere in piazza anche a Salerno. Dovrebbe svolgersi il prossimo 7 dicembre, in piazza Portanova a Salerno, un flash mob pacifico pensato e organizzato in nome del noto movimento che sta riempiendo le maggiori piazze italiane.

Nato a Bologna da un gruppo di quattro giovani amici. Il flash mob 6000 sardine ha radunato il 14 novembre in piazza maggiore 15mila persone per sfidare in contemporanea Matteo Salvini che ha lanciato dal palco del Paladozza la candidatura di Lucia Bergonzoni alla presidenza della regione Emilia-Romagna. Da allora, in pochi giorni, il flash mob si sta diffondendo in tante altre città italiane, tra cui Salerno.

Un modo per rispondere anche all’ex Ministro Matteo Salvini che, proprio, qualche giorno fa, si è recato a Positano ed ha accolto nella “grande famiglia” Lega anche il suo primo cittadino. In pochi giorni è nato il gruppo Facebook “Salerno non si Lega” 6000 sardine, per arrivare ad un numero consistente di persone per poter effettuare il flash mob. La data, l'ora e il luogo sono ancora da confermare.