Torrione resta al buio, via Orofino e Grisignano senza luce Da più di un'ora le strade del quartiere sono prive di illuminazione pubblica

Ancora una volta diverse strade di Torrione sono al buio. Continuano i disagi per i residenti del quartiere della zona orientale della città che da circa un'ora sono senza pubblica illuminazione. Sono viverse le strade attualmente non illuminate come via Paolo Grisignano, via Lucio Orofino, via Sabato Robertelli e altre zone. A segnalare l'accaduto anche diversi residenti e cittadini di passaggio in zona.

Non è chiara ancora la motivazione per la quale la pubblica illuminazione nel quartiere non funzioni. Quel che è certo è che non si tratta di un caso isolato. Una situazione analoga si era verificata esattamente un mese fa, in altre strade dello stesso quartiere. A subire simili disagi anche i residenti del quartiere di Pastena, rimasti al buio ad ottobre, per diversi giorni. Un problema che aveva portato alcuni cittadini a denunciare l'accaduto presso gli uffici competenti del comune di Salerno.

Intanto, Torrione resta al buio e con disagi legati specialmente al traffico veicolare e alla pubblica sicurezza.