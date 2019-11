Luci d'Artista: 5 squadre per ripulire la città Potenziato il servizio di Salerno Pulita in vista del grande flusso di turisti in arrivo

Saranno incrementati i servizi straordinari di Salerno Pulita durante la 14esima edizione di Luci d'Artista per garantire maggiore pulizia in vista dell'enorme flusso di persone atteso dalla prossima settimana. Infatti fino al 19 gennaio i dipendenti dell'azienda salernitana interverranno per lo svuotamento dei cestini gettacarte e la pulizia intorno alle campane per la raccolta del vetro lugno corso Vittorio Emanuele, piazza Vittorio Veneto, piazza Portanova, piazza Flavio Gioia, via Mercanti, via Duomo, via Arce, via Velia, via da Procida, largo Campo, Villa comunale fino a via Ligea, corso Garibaldi, via Roma, via Carmine, piazzetta Sinno, via dei Principati, piazza XXIV Maggio, lungomare Trieste, compreso i giardini, e lungo tutto l’asse viario Mercatello via Roma.

Il servizio sarà garantito ogni sabato, prefestivi e nei giorni festivi. Saranno cinque le squadre in azione per lo svuotamento dei cestini ed una per la pulizia intorno alle campane.

Sarà garantita, poi, ogni sabato e durante i prefestivi e i giorni festivi, la pulizia dell’arenile di Santa Teresa, compreso il parquet, e dell’arenile di lungomare Trieste tra la piazzetta del Marinaio e piazza della Concordia. Il servizio, inoltre, interesserà anche le zone dello stadio Arechi e via Ligea, dove sostano i pullman turistici, per svuotare dalle ore 16 i carrellati per la raccolta differenziata, mentre nei giorni festivi il servizio avverrà dalle ore 8 alle 16.

Le squadre saranno in azione anche per lo spazzamento previsto in strada, infatti, tutte le domeniche e i lunedì mattina la pulizia in città sarà effettuata con la spazzatrice meccanica. Dal 15 novembre al 12 gennaio, invece, Salerno Pulita andrà in supporto con nove unità, tre autisti e sei operatori, con le spazzatrici nelle zone di competenza degli operatori comunali che interesseranno il centro città e il centro storico.

Infine, dal primo gennaio del 2020, l'azienda garantirà la completa pulizia, con lo spazzamento stradale, delle aree di sua competenza con la rimozione dei rifiuti lungo le strade a partire dalle ore 1,30.