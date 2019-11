VIDEO | Paura in aula: si stacca lampadario durante la lezione E' successo al Liceo classico "Tasso" di Salerno

Stavano facendo lezione come tutti gli altri giorni quando all’improvviso dal soffitto si è staccato il lampadario. L’incidente è avvenuto questa mattina in un’aula del Liceo classico "Tasso" di Salerno, i ragazzi erano seduti nei propri banchi, in pochi secondi la plafoniera con le luci al neon si è sganciata dal soffitto rimanendo sospesa in aria e oscillando sulla testa di alcune studentesse.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito nell’incidente. Gli alunni sono immediatamente scappati dalla classe raggiungendo il corridoio, una studentessa, però, ha ripreso con il cellullare il momento in cui il lampadario si staccava dal soffitto.