Violenza sulle donne, in 4 mesi oltre 123 le denunce a Salerno "Una denuncia al giorno", i dati allarmanti dal seminario del comando dei carabinieri di Salerno

Sono oltre 123 le donne salernitane che dal 19 luglio del 2019, giorno in cui è entrata in vigore la legge 69, hanno sporto denuncia contro le violenze subite. Da luglio ad oggi, sono circa una denuncia al giorno. E’ questo un primo bilancio fatto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno che, in concomitanza con la Giornata Internazionale sulla violenza contro le donne, ha organizzato un seminario sugli aspetti più importanti della nuova legge denominata “Codice rosso”.

Il seminario si è svolto nel primo pomeriggio a Mercatello. Presenti all'incontro anche gli enti e le associazioni che operano sul territorio a sostegno delle vittime, inseriti nel circuito antiviolenza, al fine di condividere le proprie esperienze nel campo e favorire la collaborazione interistituzionale.

"Tutelare le comunità e le fasce deboli. C’è bisogno di più consapevolezza e crescita della cultura della legalità. Siamo qui oggi per condividere le migliori esperienze in modo da tutelare le donne e sostenerle fino alla denuncia. Dall’entrata in vigore della legge 69 del 2019, sono oltre 123 le denuncia ricevute nel salernitano, più di una denuncia al giorno e di interventi da parte nostra per intervenire, sostenere e aiutare le donne in difficoltà”. Dichiara il Comandante dei Carabinieri di Salerno, Gianluca Trombetta.