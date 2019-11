VIDEO | "Festa? Bravo a parole ma venga a vedere come si fa" L'assessore Loffredo, le Luci d'Artista e l'ironia sul sindaco di Avellino

“Lo ringraziamo sempre di tenere Salerno nel cuore”. Continua la sfida tra le Luci d’Artista di Salerno e le iniziative natalizie nel comune di Avellino. L’assessore al commercio Dario Loffredo ha, ancora una volta, invitato in città, anche in occasione dell’accensione dell’Albero di Natale, il sindaco di Avellino Gianluca Festa che, nei giorni scorsi, ha presentato diverse iniziative natalizie in città rivolte ai bambini.

“Faccio i complimenti al sindaco Gianluca Festa, ho scoperto che era un giornalista e quindi è riuscito a far parlare di queste iniziative ad Avellino ma che non sono paragonabili con quelle di Salerno”, ironizza l’assessore Loffredo, “gli avellinesi hanno sicuramente un grande comunicatore. Poi, se sarà anche un grande sindaco, questo lo decideranno i cittadini. Lo invito a venire a vedere le favole per i bambini, a fare un bel giro tra i presepi e per la città”.

Una nuova puntata sul "derby natalizio" tra Salerno e Avellino. Questa mattina a Palazzo di Città è stata presentata una nuova iniziativa voluta fortemente dall’assessore Dario Loffredo, “Fiabe d’Artista” ed è stata anche l'occasione per ribadire l'invito in città al sindaco Festa.