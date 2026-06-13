Cavese, rebus panchina: attesa per Prosperi, sondaggio per Mangia Resta lo stallo sulla figura dell'allenatore. Lamberti pensa alle alternative

Lo stallo è totale. Da oltre un mese la Cavese aspetta di capire quale sarà la decisione di Fabio Prosperi. Dopo la fine della stagione, con la gioia per la salvezza ottenuta senza passare dalle forche caudine dei playout, il club e l’allenatore si erano presi del tempo per decidere. Nelle scorse settimane anche un primo summit, con incontri all’Arechi nel corso dei playoff disputati dalla Salernitana. Niente fumata bianca, un continuo rinvio che ora ha fatto indispettire anche il patron Lamberti, pronto a varare il piano-B.

Sondato Mangia

Oltre alle richieste economiche e di solidità del progetto, per Prosperi il pit-stop ha permesso di dragare il mercato degli allenatori. Un primo tentativo era arrivato dal girone B, poi la corte della Scafatese. Intanto, il club blufoncè pensa alle alternative: Espinal è il primo nome, sullo sfondo Bruno. Un sondaggio ieri c’era stato per Devis Mangia. L’ex Team Altamura ha però ufficializzato il suo accordo con il Campobasso: “Quando valuto una proposta considero sempre molti aspetti, ma a Campobasso la differenza l’hanno fatta le persone. Ho incontrato il direttore sportivo Figliomeni, il presidente Rizzetta, il vice presidente Nicola Cirrincione. Ho percepito immediatamente passione, autenticità e una forte identità. È stato questo insieme di sensazioni a convincermi che Campobasso fosse il posto giusto da cui ripartire”.