Calcio a 5, fine corsa Scudetto per la Feldi Eboli: Roma vince anche in gara-2

Epilogo amaro. Per la Feldi Eboli si ferma ai quarti di finale il cammino nei Playoff Scudetto, per il secondo anno consecutivo. Un’eliminazione amara, maturata al termine di una gara a elastico, fatta di vantaggio, controllo e poi ribaltamento nel finale, nel più classico dei “flipper” playoff. A far festa è a Roma 1927, che si impone 2-1 in gara-2 e chiude la serie, eliminando le volpi di Luciano Antonelli dalla corsa al titolo 2026. Nonostante uno strepitoso Dalcin e la rete di Braga, le volpi decimate dalle assenze non riescono a portare la serie in parità e chiudono così la propria stagione.
La gara
Avvio di gara subito intenso, con le due squadre che si studiano ma non rinunciano a colpire. La prima fase è di equilibrio, con la Roma che prova a farsi vedere con Miquel e Fortino, ma la Feldi risponde presente e al minuto 9 passa in vantaggio: lancio preciso di capitan Dalcin e inserimento perfetto di Braga, che di testa anticipa il portiere avversario e firma l’1-0 rossoblù, il primo gol della Feldi in questi Playoff 2026. Il vantaggio accende la partita e il match diventa un susseguirsi di ribaltamenti di fronte. La Roma aumenta la pressione e costruisce diverse occasioni con Fortino, trovando però sempre sulla sua strada un Dalcin in versione muro. Il capitano delle volpi è protagonista assoluto anche sulle conclusioni di Cutrupi e Cutruneo, mantenendo avanti i suoi con interventi decisivi. A cinque minuti dall’intervallo è ancora lui a dire di no ad Avellino, mentre nel finale di tempo è il palo a negare il pareggio alla Roma con Biscossi. Si va al riposo sull’1-0 per la Feldi.
Nella ripresa il copione non cambia: la Roma alza il ritmo, ma la Feldi regge l’urto con grande compattezza. Ancora una volta Dalcin è protagonista assoluto tra i pali, mentre i rossoblù provano a colpire in ripartenza con alcune buone occasioni per il possibile 2-0, neutralizzate da Sarmiento. A cinque minuti dalla sirena arriva la svolta: la Roma inserisce il portiere di movimento e trova subito il pareggio con Cutruneo, che firma l’1-1 e riapre mentalmente la gara. L’inerzia cambia in un attimo e pochi minuti dopo è Miquel a completare la rimonta, portando i padroni di casa sul 2-1. Nel finale la Feldi prova l’ultimo assalto con Selucio ed Echavarria, ma la difesa romana regge l’urto e spegne le ultime speranze rossoblù.