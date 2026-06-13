Salernitana, Iervolino ‘sblocca tutto’: diversi annunci in standby Dalla riconferma di Cosmi, al nuovo sponsor tecnico: il club granata aspetta il semaforo verde

La stagione 2025-2026 è già andata in archivio. La delusione per la mancata promozione in serie B sfumata a Brescia, ad un passo dalla finale playoff Serie C, è già alle spalle. Per la Salernitana è già tempo di concentrarsi su ciò che sarà. La palla è nelle mani di Danilo Iervolino, alle prese con gli argomenti molto più delicati extra-campo raccontati in settimana. La Salernitana resta in standby ma dovrebbe, nel corso della prossima settimana, dare una forte sterzata alla programmazione per l’annata che verrà.

Cosmi in attesa

Il primo ad attendere una chiamata è Serse Cosmi. Il tecnico umbro ha incassato il via libera per la riconferma ma deve ancora sottoscrivere e ufficializzare il rinnovo annuale con opzione per il secondo anno dopo il semestre positivo sulla panchina granata. Si lavora a braccetto con il ds Faggiano per la realizzazione della prossima squadra ma occorre anche sbloccare il mercato, non disperdere il vantaggio di avere tanto tempo a disposizione e un’ossatura di squadra già importante.

Fattori extra-campo

Poi sarà tempo anche di conoscere maggiori dettagli per i tifosi. La Salernitana, ad esempio, è pronta ad ufficializzare la presenza a Cascia nel periodo che va dal 13 al 27 luglio per preparare la stagione così come già successo lo scorso anno. Inoltre, dopo aver indicato lo stadio Arechi anche per il prossimo campionato, l’area biglietteria sta formalizzando tabelle e proiezioni per la campagna abbonamenti. Altro argomento caldo è il merchandising: la Salernitana saluterà Puma, si legherà a Givova e freme per scoprire le nuove maglie scelte con il via libera di Iervolino.