Salernitana, quanti ritorni dai prestiti: a Cascia anche due 'big' Lovato e Ghiglione guidano la truppa dei calciatori pronti a vestire di nuovo la maglia granata

L’attesa per l’annuncio dell’accordo per Cascia come sede del romitaggio estivo ma anche la composizione della rosa che ne prenderà parte. La Salernitana vuole programmare, arrivare ai nastri di partenza della prossima stagione con una rosa quasi definita. Magari raggiungere o superare il famoso 80 per cento che fu indicata come quota di partenza per Daniele Faggiano. Allora però ci furono complicazioni legate alle cessioni dei calciatori con ingaggi importantissimi come scoglio da superare, con diverse trattative definite solo sul gong.

Sei calciatori pronti a tornare

Oggi però è tutt’altra musica, con la Salernitana che potrà ripartire da una base importantissima. Pronta ad essere impreziosita anche dal ritorno di diversi elementi ceduti in prestito. Sono ben sei i calciatori che allargheranno, in attesa di cessione, la rosa granata. Il club granata riaccoglierà Matteo Lovato e Paolo Ghiglione. Entrambi però, alla luce dei lauti ingaggi, non hanno alcuna chance di permanenza. Resteranno a disposizione fin quando non arriveranno offerte convincenti. Il primo ha mercato in cadetteria, ambito da Padova e Cremonese dopo l'esperienza all'Empoli. Per il secondo si cercherà una soluzione.

Poche chance di permanenza

Da capire il destino di Ivan Varone e Antonio Pio Iervolino hanno avuto esperienze opposte fra Gubbio e Audace Cerignola. Per il primo si è riaperta la possibilità di ritornare al Gubbio, per il secondo si sonda il mercato. Infine torneranno anche il portiere Francesco Corriere (2006) ed il difensore Joshua Vuillermoz (2007).