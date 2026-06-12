Salernitana, Savastano: "Due anni per il nuovo Arechi, ora serenità col club" L'assessore allo sport: "Per l'Arechi puntiamo ad Euro2032, tempi brevi per il Volpe"

Nino Savastano traccia la strada. Intervenuto sui canali social del Salerno Club 2010, nel corso dell’appuntamento “Aspettando il Campionato”, l'assessore con delega allo sport ha fatto chiarezza sui temi Volpe e Arechi e sulle rispettive tempistiche per i restyling delle due strutture. "Siamo alla fase conclusiva dell’abbattimento degli ultimi manufatti, martedì ci sarà la Commissione Paesaggistica, per poi arrivare in Regione con la presentazione del progetto esecutivo ed avviare la prima parte del progetto del Volpe. Solo dopo la realizzazione del primo campo si passerà all’Arechi. Sarà completamente ristrutturato, la parte inferiore sarà abbattuta e l’anello inferiore sarà ricongiunto a quello superiore"

Le tempistiche

Savastano fa chiarezza anche su quelli che potrebbero essere i tempi di realizzazione con possibile slittamento per la consegna dell'Arechi: "Si andrà in Commissione paesaggistica, poi spazio alla conferenza di servizi, dopodiché si attenderà l’approvazione del progetto esecutivo e il trasferimento alla Regione Campania per avere i fondi per i lavori, fondi già stanziati, il presidente Fico ha già chiarito, parliamo di 139 milioni di euro. In quell’area nascerà la Città dello Sport, penso che oramai ci siamo. Un paio di anni ci vorranno, i parametri richiesti dalla Uefa sono tanti e gli interventi importanti, c’è l’obiettivo di candidare l’Arechi a Euro 2032″.

Sulla Salernitana

“Mi auguro che la Salernitana possa ripartire da quanto di buono fatto nel campionato appena finito, cercando di migliorare. L’amministrazione promette apertura e dialogo con la società. L’obiettivo è di camminare insieme, con programmazione”. Discorso che fa rima con la questione concessione: "Va messo un punto su ciò che è successo in passato, pensando ad avere un rapporto sereno con la presidenza del club, la risalita della Salernitana sta a cuore a tutti”.