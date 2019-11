Degrado "d'artista", il sindaco: "Puliremo la città" In azione cinque nuove squadre per lo spazzamento e la pulizia straordinaria a Salerno

Sono stati incrementati i servizi di pulizia e igiene della città, infatti, da oggi scendono in strada ben cinque squadre per lo spazzamento e per mantenere pulita e ordinata Salerno durante il grande flusso di visitatori che arriveranno per la quattordicesima edizione di Luci d'Artista.

“Noi vorremmo integrare tutto il servizio in Salerno Pulita, e togliere qualche sacca di sofferenza nel centro città e nel centro storico. E' una cosa sulla quale stiamo lavorando e credo si concretizzerà entro fine anno – ha annunciato il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli - Per quanto riguarda l'incremento per la pulizia straordinaria per Luci d'Artista, la decisione è dettata da una semplice considerazione, che in questi giorni la città è letteralmente invasa, in maniera pacifica, da centinai di migliaia di visitatori e credo sia intuibile che aumentano le difficoltà ed è normale offrire un servizio in più per un volto della città più piacevole. C'è stato un netto miglioramento sul servizio igienico salernitano con un raddoppiamento degli sforzi e razionalizzando le presenze sul territorio”.

Poi l'appello del primo cittadino rivolto ai salernitani a mantenere un senso di civiltà e di educazione nei confronti non solo dell'ambiente ma anche verso i turisti: “Un appello alla civiltà e all'educazione dei nostri concittadini, dove c'è una piccola parte che presenta comportamenti tribali che dovrebbero auto censurare”.

Le squadre saranno in azione per lo spazzamento previsto in strada tutte le domeniche e i lunedì mattina per la pulizia in città che sarà effettuata con la spazzatrice meccanica. Dal 15 novembre al 12 gennaio, invece, Salerno Pulita andrà in supporto con nove unità, tre autisti e sei operatori, con le spazzatrici nelle zone di competenza degli operatori comunali che interesseranno il centro città e il centro storico.