Donate nuove attrezzature per l'istituto Alfano-Quasimodo L'iniziativa del consigliere Dante Santoro, del Lions Club e Leo Club Duomo Salerno

Nuove attrezzature per l'istituto comprensivo Alfano I -Quasimodo. In prima linea il consigliere Dante Santoro, past president dei Leo Club Salerno Host, e l'impegno dei Lions Club Salerno Duomo e il neonato Leo Club Salerno Duomo con le rispettive presidenti Roberta D'amato e Giusy Napoli.

In mattinata prevista la consegna ufficiale del nuovo proiettore, delle attrezzature sportive e dei compendi sulla storia della città alla biblioteca scolastica. Un'iniziativa, questa, che va ad aggiungersi al tour negli istituti salernitani che il consigliere Dante Santoro sta portando avanti : “Quando andiamo nelle scuole siamo abituati a bussare con i piedi nel vero senso della parola. Presidi,docenti e studenti hanno bisogno di azioni concrete e non delle solite chiacchiere. Grazie al raccordo tra i vari Leo Club di Salerno abbiamo aiutato tre scuole salernitane ad ottenere attrezzature importanti per le attività didattiche e per la crescita degli studenti. Con i compendi di storia salernitana continuo a fornire le biblioteche scolastiche della città, così in futuro avremo più salernitani consapevoli dell'immenso patrimonio della nostra città."

Continua così l' impegno del giovane consigliere che unisce associazioni ed istituzioni per supportare gli Istituti e portare sempre in alto la storia e il trascorso della città di Salerno.

Fortemente coinvolte nell'iniziativa anche le associazione dei Lions club Salerno Duomo e Leo Club Salerno Duomo che “da sempre sono fortemente vicine alle scuole con azioni concrete e progetti che coinvolgono docenti e alunni.” così come dichiara la sua presidente Roberta D'amato. Riconosciuti e attesi sono infatti il Premio culturale Magna Grecia e l'iniziativa portata avanti con il liceo Da Vinci-Genovesi che prevede la raccolta di occhiali usati da donare ai più bisognosi. Di grande eco è anche il progetto internazionale “Un poser per la pace”, che coinvolge i ragazzi dagli 11 ai 13 anni e che entro il 1 febbraio vedrà la proclamazione dei vincitori a livello internazionale.