Salerno Basket '92, Selargius passeggia a Matierno: esordio amaro per Di Lorenzo Le granatine restano inesorabilmente ultime in classifica con soli 4 punti

Non è abbinato a un risultato positivo l’esordio bis sulla panchina del Salerno Basket ’92 di coach Gennaro Di Lorenzo, che avrà tanto da lavorare per cercare soluzioni alternative in grado di raddrizzare una stagione compromessa. L’esperto allenatore partenopeo ha preso in mano la squadra solo pochi giorni prima della partita persa 41-70 contro la Nuova Icom San Salvatore Selargius e attende anche rinforzi. Le granatine colano a picco al PalaSilvestri alla seconda giornata di ritorno del campionato di A2 con un risultato che non lascia troppo spazio a dubbi e restano inesorabilmente ultime in classifica con soli 4 punti.

La tripla in apertura di Guerrieri (10 punti a fine gara) lasciava ben sperare, insieme alla prova complessivamente confortante di Sara Valentino, autrice in avvio di un discreto lavoro in fase offensiva nel duello con Juhasz ma anche in difesa. La tripla di Ceccarelli e la bella azione di D’Angelo valgono il +4 Selargius (9-13) a 3’:30” dalla prima interruzione. Salerno si disunisce proprio lì e non ritroverà più verve, bloccata da ansie e paure difficili da scacciare. Berrad firma il 9-18, Salerno pecca tantissimo in avanti e subisce con facilità. Il primo quarto termina 11-22. Secondo quarto poco consistente di Pandori e compagne.

Selargius è squadra certamente più attrezzata, sesta in classifica (vola a 16 con la vittoria in Campania) ma non avrebbe bisogno dei troppi regali di Natale in ritardo proposti da Salerno, a cui sembra mancare la giusta cattiveria agonistica per provate a venir fuori da una situazione complicata. La tripla di Pupkeviciute riporta Salerno sul -18 sul finire del secondo periodo, poi le ospiti prendono definitivamente il largo e vanno all’intervallo lungo su un più che rassicurante 17-43. Partita, di fatto, già finita lì.

Il terzo quarto è una formalità per le isolane (27-62) che controllano agevolmente fino al termine. Domenica prossima la squadra cara al patron Angela Somma sarà di scena a Cagliari sul campo della Sardegna Marmi, compagine ottava in classifica, dove si attende un sussulto d’orgoglio.

TABELLINO - SALERNO BASKET ’92-NUOVA ICOM S.SALVATORE SELARGIUS 41-70 (11-22; 17-43; 27-62)

SALERNO: Pappagallo ne, Valentino 6, Gatti 7, Guerrieri 10, D’Amico, Pandori 6, Giordano ne, Scolpini 2, Jacimovic 4, Pupkeviciute 6. Coach: Di Lorenzo.

SELARGIUS: D’Angelo 11, Mura 2, Berrad 8, Ingenito 8, Pinna, Valenti 3, Ceccarelli 8, Blecic 6, Porcu, Juhasz 24. Coach: Maslarinos.

Arbitri: Pratola-Marianetti