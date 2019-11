Profilassi e giovani, torna "Salute e Prevenzione a scuola" Seconda edizione per l'iniziativa promossa dai Centri Verrengia

Torna la seconda edizione di “Salute e Prevenzione a scuola”, il format ideato a promosso dai Centri Verrengia, nato da un'intuizione del professore Domenico Verrengia, per sensibilizzare gli alunni delle scuole medie e superiori di Salerno sui temi legati alla salute e benessere. Il progetto nasce anche grazie al supporto di Gruppo Stratego, società specializzata nel marketing delle professioni e gode del patrocinio del Comune e della Provincia.

La manifestazione, che nella scorsa edizione ha registrato la partecipazione di circa 2mila studenti, si appresta al nuovo tour nelle scuole in programma da gennaio 2020. Saranno sette gli istituti interessati: Istituto Istruzione Superiore Trani Moscati, Liceo Scietifico Statale “Francesco Severi”, Istituto d'Istruzione Superiore Genovesi- Da Vinci, Istituto Comprensivo carducci Trezza, Liceo Statale Alfano I, Liceo Scientifico Gallotta, Istituto d'Istruzione Superiore Santa Caterina da Siena- Amendola.

Ciascuna tappa di “Salute e Prevenzione a scuola” prevederà la partecipazione di medici e specialisti di varie aree che si confronteranno con ragazzi e docenti su temi quali corretta alimentazione, postura e igiene orale, con un dibattito aperto e senza filtri.

Novità di questa nuova edizione, l'inserimento dell'orientamento alla professioni sanitarie e il lancio del progetto “Centri Verrengia Accademy” per l'alternanza scuola lavoro, grazie al quale le sedi dei Centri a Salerno ospiteranno dei percorsi per gli alunni dell'istituto Moscati, che diventeranno delle vere e proprie “sentinelle della salute” con un primo approccio informativo con i pazienti in attesa delle visite.



“Salute e prevenzione sono i due pilastri su cui si fondano i Centri – spiega il professore Domenico Verrengia, titolare dei Centri Verrengia – In seguito alle campagne di prevenzione promosse sul territorio, che hanno ottenuto un gran numero di adesioni, ci siamo resi conto del grande bisogno di salute dei cittadini e dell’attitudine, ormai diventata abitudine, di non sottoporsi frequentemente a visite ed esami gratuiti. Da qui è nata l’idea di parlare ai ragazzi, presente e futuro della nostra società, per indirizzarli a comportamenti corretti e fondati sulla prevenzione in diversi ambiti sanitari. Dal prossimo anno poi ci sarà spazio anche per l’orientamento alle professioni sanitarie. Dopo la salute anche il lavoro, per poter lasciare un segno positivo nella nostra comunità.”