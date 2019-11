Aggressione controllori sui bus: "Da dicembre le telecamere" Il commento di Gerardo Arpino, segretario FILT CGIL

Ancora un'aggressione ai danni dei verificatori di BusItalia. L'ennesimo atto di violenza nei confronti di lavoratori che svolgono il proprio dovere. È successo ieri, mercoledì 27 novembre sulla linea diretta a Battipaglia. Il colpevole dell'atto vessatorio sarebbe un nigeriano che, sorpreso dal controllore senza titolo di viaggio, avrebbe reagito male iniziando ad aggredire l'uomo con un ombrello.

“Il 21enne sopreso senza biglietto ha prima inveito nei confronti del verificatore e della guardia giurata che era con lui minacciandoli, e poi dalle parole è passato ai fatti, perdendo la testa alla vista degli agenti delle forze dell'ordine.” è il racconto di Gerardo Arpino, segretario FILT CGIL.

“Abbiamo segnalato tante volte le difficoltà che vivono gli addetti al controllo e gli utenti che utilizzano i mezzi pubblici. Proprio per questo abbiamo già provveduto con un incontro in prefettura per redigere un piano per la sicurezza. A dicembre, infatti, come già segnalato precedentemente, arriveranno 50 autobus con all'interno sistemi di videosorveglianza collegati direttamente alla Questura e Prefettura, così da poter intervenire in maniera rapida e repentina in caso di aggressione” , telecamere necessarie visti i tanti atti di violenza che si sono verificati nel corso dell'anno, sono, infatti, già 15 gli episodi registrati, comuni a tutte le aziende di trasporto pubblico locale.

“Facciamo la nostra parte e siamo vicini ai lavoratori e agli utenti. Tentiamo di fare il possibile per arginare questo dannoso problema, siamo vigili e con questo nuovo piano ci auspichiamo di debellare il fenomeno.” conclude il segretario Arpino.