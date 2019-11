Ripascimento litorale: affidati i lavori alla ditta Rainone Gli interventi partiranno dal Polo Nautico di Salerno fino alla zona di Torre Angellara

La Rcm Costruzioni si aggiudica i lavori di ripascimento del tratto di litorale che va dal Polo Nautico di Salerno fino a Torre Angellara. Continuano, dunque, gli interventi per i lavori di ripascimento del litorale salernitano. A darne notizia l’associazione Arcan Salerno - Cantieri&Architettura. L’inizio dei lavori è previsto in primavera 2020, tra marzo e aprile, in modo tale da riusciere a concludere gli interventi in vista della stagione estiva.

La ditta Rainone si è aggiudicata i lavori relativi agli interventi di difesa, riqualificazione e valorizzazione della costa del comune di Salerno per il tratto di spiaggia che va da Pastena fino a Torrione, per un importo complessivo di 6.477.664,76 euro, iva esclusa.