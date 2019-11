Le luci della discordia: Bolzano contro una ditta salernitana Ancora sconosciuto il nome dell'azienda, il Comune altoatesino pronto ad agire per vie legali

“Luci brutte, tristi, insignificanti e montante addirittura con lampadine mancanti e già bruciate” è ancora polemica sugli addobbi natalizi, ma questa volta non a Salerno. Le critiche arrivano, infatti, dai cittadini di Bolzano che lamentano l’installazione delle luminarie della propria città, da sempre considerata una delle “bomboniere” del periodo natalizio in Italia, contestandone il cattivo gusto e la pessima riuscita.

A poche ore dall'inaugurazione del tipico mercatino in piazza Walther, il Comune contesta il lavoro di installazione delle luci e si dice pronto ad agire per vie legali nei confronti di una ditta di Salerno, vincitrice dell'appalto da 160 mila euro e responsabile delle luminarie dopo che nessuna ditta bolzanina aveva presentato un’offerta.

«Siamo molto delusi perchè la realizzazione non corrisponde a quanto ci era stato illustrato nel rendering – dice all’AGI l’assessore comunale competente Angelo Gennaccaro -. Sono ormai dieci giorni che stiamo muovendo contestazioni alla ditta che aveva presentato il progetto migliore. Ci sono stati diversi problemi tecnici e logistici. Poi, quando si vede che il lavoro non corrisponde a quanto promesso su carta con luminarie storte, in diversi tratti spente, ed esteticamente non belle, si e’ molto delusi. Ci sono anche cavi scoperti sopra le strade. Preferisco per il momento di non fare il nome della ditta perche’ molto probabilmente agiremo legalmente. Posso dire che il Comune non ha ancora pagato nulla»