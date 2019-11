Global Strike for Climate: in piazza gli studenti salernitani Sulla scia del Friday for Future, si continua a per parlare dei cambiamenti climatici

Ancora un altro corteo degli studenti per combattere i cambiamenti climatici. Dopo il Friday For Future tornano in piazza gli studenti salernitani, questa mattina, appuntamento alle 9 alla stazione di Salerno, diverse studentesse e studenti campani hanno preso ancora una volta la parola con cori e cartelloni, partecipando attivamente alla quarta Global Strike for Climate.

Il corteo si terrà contemporaneamente in diverse città della Campania e dell’Italia. "Abbiamo le idee chiare e vogliamo che venga fatta giustizia climatica” hanno dichiarato gli studenti.

“In tantissime città da tutta la regione abbiamo avvertito la necessità di esprimersi sul tema dei cambiamenti climatici nel modo in cui essi si riflettono nei propri territori e nella vita di tutti i giorni” dichiara Manuel Masucci, coordinatore dell’Unione degli Studenti Campania, "abbiamo l’esempio di Napoli che attraverserà le strade di Napoli Est, devastata dalla più recente ed eclatante emergenza rifiuti, o di Salerno che si è trovata ad affrontare in questi ultimi giorni i grossi danni arrecati dal maltempo che ha riversato in spiaggia grandi quantitativi di rifiuti. Come qui anche altrove ancora si combatte per richiedere la Dichiarazione di Emergenza Climatica, che sia reale e che prenda provvedimenti concreti contro inquinamento e cambiamenti climatici".