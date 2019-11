Progetto Home Care Premium: resta aperta la graduatoria Assistenza domiciliare per i disabili,il progetto riservato a dipendenti ed ex dipendenti pubblici

Assistenza domiciliare per le persone disabili e non autosufficienti, proseguono le attività previste dal Progetto Home Care Premium, riservato ai dipendenti ed ex dipendenti pubblici, resta aperta la graduatoria.



È possibile domanda in considerazione della tipologia di utenti, vale a dire portatori di handicap ed anziani soggetti a rinuncia oppure a decesso.

I destinatari sono:

- i dipendenti iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e i pensionati

utenti della gestione dipendenti pubblici, nonché, laddove i suddetti soggetti siano viventi loro

coniugi, per i quali non sia intervenuta sentenza di separazione, e i parenti e affini di primo

grado anche non conviventi, i soggetti legati da unione civile e i conviventi ex legge n. 76 del

2016.

- i giovani minori orfani di dipendenti già iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni

creditizie e sociali e di utenti pensionati della gestione dipendenti pubblici. Sono equiparati ai

figli, i giovani minori regolarmente affidati e il disabile maggiorenne regolarmente affidato al

titolare del diritto.

-i soggetti maggiori o minori di età, disabili, secondo le classificazioni previste nell’Avviso.

Il progetto prevede un contributo economico, graduato in funzione del bisogno del disabile e di

altri indicatori, finalizzato all'attivazione di un rapporto di lavoro domestico con un assistente

familiare (badante) e nel riconoscimento di alcune prestazioni integrative erogate dagli Ambiti

territoriali Sociali in cui risiede il disabile convenzionati con l'Inps.