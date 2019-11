VIDEO|Sindaco in piazza con gli studenti: "Un incontro subito" Il primo cittadino ha risposto alle domande dei giovani al corteo per i cambiamenti climatici

Il sindaco di Salerno incontra gli studenti. Cori a gran voce e striscioni sotto il Palazzo di Città.

La risposta del primo cittadino Vincenzo Napoli non si è fatta attendere. Sceso in piazza, insieme all'assessore Antonia Willburger e all'assessore Maria Rita Giordano, ha ascoltato e ha risposto alle domane degli studenti delle scuole cittadine che oggi, sulla scia del Friday For Future, sono scesi in strada, partecipando attivamente alla quarta Global Strike for Climate.

“Parlare al megafono mi ricorda le lotte giovanili dei miei anni, vi fa onore questa battaglia. Scegliete una delegazione, vi aspetto per un incontro nei miei uffici”, le parole del sindaco Napoli, in risposta ai tanti studenti che hanno fatto più domande al primo cittadino sulla situazione in cui versa la città da tempo.

Sono 30 mila gli studenti scesi in piazza da tutta la regione per rivendicare il proprio diritto al futuro.A Salerno è stato appeso uno striscione per l'acqua nera che da alcuni giorni si sta rilevando sulle coste della città, chiedendo risposte immediate da parte delle istituzioni.