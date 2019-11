Mare sporco: sotto accusa le navi che arrivano al porto Olio e carburante nelle acque del litorale salernitano

Di nuovo sporco il mare di Salerno che ieri mattina si presentava tinto di nero nei pressi della spiaggia di Santa Teresa e lungo una parte del lungomare Trieste.In molti hanno assistito alla scena fotografando lo strano colore, che di certo non appartiene a quello che dovrebbe definirsi un mare pulito.

Su quanto accaduto si sono mobilitate sia le istituzioni che la Capitaneria di Porto. L'assessore all'ambiente, Angelo Caramanno ha chiesto spiegazioni sulla vicenda: "Ho provveduto ad allertare gli uffici competenti per fare chiarezza sullo strano colore dell'acqua".

Anche il consigliere comunale di "Salerno di Tutti" Gianpaolo Lambiase ha contattato la Guardia Costiera per chiedere subito un intervento: "Ho inviato materiale fotografico alla Capitaneria che mi ha assicurato che avrebbe verificato e infatti stamattina si sono recati sul posto per controllare la natura della sostanza nera. Si verificano questi episodi dal canale accanto al Fusandola esce periodicamente acqua rossa e l'Arpac ha verificato che ci sono problemi per quanto riguarda i limiti consentiti dalla legge perchè quest'acqua contiene metalli pesanti. Ieri abbiamo avuto notizia di questi oli o carburante che galleggiavano davanti alla spiaggia salernitana.

Il nostro mare dovrebbe essere una risorsa per l'economia cittadina invce sta diventando un problema per la salute dei concittadini. Credo che l'amminsitrazione comunale debba muoversi con più impegno in questa direzione per salvaguardare la salute di tutti".

Secondo il consigliere Lambiase la causa del mare inquinato a Salerno potrebbe essere riconducibile al traffico di navi passeggere e commerciali. "Il mare sporco credo dipenda dalle numerose navi che arrivano al porto. A mio parere va razionalizzata questa situazione, non è possibile utilozzare una struttura di piccole dimensioni per far arrivare tante navi passeggere e commerciali".