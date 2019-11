VIDEO|Impressionanti le immagini del mare nero a Santa Teresa Il pessimo spettacolo nei pressi del Lungomare cittadino invaso dai turisti per Luci D'Artista

Mare nero e uno strato spesso di fango sulla battigia, le acque a largo della spiaggia di Santa Teresa, nei pressi del Lungomare di Salerno sono ancora così, ormai da giorni. Impressionanti le onde scure sulle quali si posano anche i gabbiani.

Del problema si è interessata la capitaneria di Porto che ha avviato delle verifiche sul posto per fare chiarezza su quanto accaduto e stabilire la natura delle sostanze presenti. A causare la variazione del colore del mare potrebbero essere oli o carburanti arrivati dal vicino porto. Una situazione che sta allarmando ambientalisti e cittadini. Un pessimo spettacolo poi per i tanti turisti in arrivo in città per la manifestazione Luci D'Artista.