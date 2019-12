Prima domenica del mese gratis al museo, tranne per Van Gogh La mostra segue il normale prezzario, alcuni visitatori hanno deciso di andar via per protesta

Prima domenica del mese gratis al museo, tranne per Van Gogh. La segnalazione di alcuni cittadini ha trovato poi riscontro. La mostra immersiva in programma dal 23 novembre al 23 febbraio, installata presso il complesso monumentale di Santa Sofia in Piazza Abate Conforti, anche oggi segue il normale prezzario. Una mostra che ha raccolto sin dall'inizio un forte seguito coinvolgendo lo spettatore con un nuovo modo di conoscere l’Arte camminando all’interno dei quadri, grazie ad un innovativo sistema di proiezioni 3D mapping diventando in breve uno dei fiori all'occhiello del cartellone di eventi in programma in questa nuova edizione di Luci d'Artista.

Una notizia che ha fatto storcere il naso ai tanti che, in data odierna, si erano recati presso la chiesa per assistere alla mostra pensando di poter sfruttare l’iniziativa “Domenica al museo” che prevede l’ingresso gratuito in tutte le mostre, musei e complessi la prima domenica del mese.

Sembra che le date destinate all’ingresso gratuito siano solo quelle del 12 gennaio e 2 febbraio. Non sono mancate quindi le proteste da parte dei tanti visitatori, alcuni dei quali, arrabbiati, hanno anche deciso di andar via lamentando la cattiva gestione ed informazione.