Le Sardine in piazza a Salerno, fissata la data dell'incontro In tanti pronti ad unirsi al flash mob pacifico organizzato dal movimento, ecco dove e quando

Dopo la grande partecipazione ai flash mob di Bologna, Modena, Firenze e Napoli, le Sardine si incontrano anche a Salerno. Fissata la data del Flash mob pacifico contro le odierne destre e le loro ideologie di odio. Attese oltre 6000 sardine il 6 dicembre a Piazza Portanova, alle ore 19.

Il posto non è stato scelto a caso, proprio lì, infatti, nella scorsa campagna elettorale il leader leghista Matteo Salvini aveva tenuto il suo raduno in vista delle elezioni europee dello scorso 26 maggio.

"Saremo lì proprio come fatto da lui per dire NO alle politiche proposte dalla destra e da Salvini, politiche piene di odio, di rancore e di paure verso ciò che è diverso" Si legge sulla pagina dell'evento.

"La storia di Salerno è immersa nel mare! E dal mare aperto anche noi vogliamo di nuovo approdare sulla sponda sana dell'Italia, quella che rifiuta la spregevole raccolta di voti macchiata di odio, intolleranza, discriminazione. Uniamoci come #6000sardine e più anche a #Salerno, per tutelare i valori della nostra Costituzione, per pretendere dalla politica competenza, uguaglianza, tolleranza, integrazione. In seguito al Flash mob 6000 Sardine di Bologna, anche noi abbiamo deciso di lanciarlo a Salerno, il 6 Dicembre presso piazza Sedile Di Portanova, alle ore 19." Intanto, già in tantissimi sembrano aver dato adesione alla manifestazione del movimento che sta spopolando in tutta Italia