Sabato si accende il grande albero di Natale a Salerno L'inaugurazione del simbolo del Natale accompagnata da un coro gospel

Torna il grande albero di Natale in piazza Portanova a Salerno. Conto alla rovescia per l'accensione sabato pomeriggio alle 17 alla presenza del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e del governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca. Ad allietare l'evento, in pieno clima natalizio, un concerto messo in scena dal coro “Friend's for Gospel”. Intanto in queste ore al lavoro gli operai per completare le operazioni di montaggio dell'albero lungo ben 26 metri, ad illuminarlo 400 led. I colori scelti quest'anno vanno dal bianco al dorato, in armonia cromatica anche con le luminarie di questa 14esima edizione di Luci D'Artista presenti sul Corso cittadino.

Una città sempre più accogliente ed accattivante dunque per i tanti visitatori che da tutta Italia stanno raggiungendo Salerno che, il fine settimana scorso, ha visto in città l'arrivo di ben 200 bus turistici. Registrato il tutto esaurito nelle strutture ricettive del territorio, grazie anche al clima mite che ha accompagnato il week end.