Disastro maltempo, dalla Regione 4 milioni all'agro nocerino Stanziate le risorse per gli interventi a San Marzano, Castel San Giorgio, Sarno e Scafati

Da giorni sono in corso i primi interventi urgenti di pulizia con le società "Sma" e "Cas" in diversi punti dell'area vesuviana e sarnese. Ora, la giunta della Regione Campania ha stanziato anche le risorse per tre interventi esecutivi su indicazione dei Consorzi di Bonifica. In particolare, palazzo Santa Lucia ha deciso di fare ricorso ai fondi del Por Fesr Campania. Questo l'elenco dettagliato:

• “Ripristino della funzionalità idraulica dell’alto corso del Rio Sguazzatorio”, zona di San Marzano sul Sarno per un importo complessivo pari ad € 1.247.152,52;

• “Ripristino della funzionalità idraulica della vasca di assorbimento Valesana in località Campomanfoli del comune di Castel San Giorgio”, per un importo complessivo pari ad € 1.203.243,00;

• “Bonifica idraulica della piana di Lavorate nel Comune di Sarno”, per un importo complessivo pari a € 1.698.799,14.

Fin qui lo stanziamento finanziario su disposizione della Regione Campania. Sempre da Napoli hanno fatto sapere che nei prossimi giorni partirà un altro cantiere sempre nell'agro nocerino sarnese, questa volta per la bonifica del canale Bottaro nel comune di Scafati.