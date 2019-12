Salerno Pulita, è rottura: lavoratori sulle barricate Stamattina l'assemblea con circa 300 dipendenti, timori per le prospettive occupazionali

Proclamato lo stato di agitazione per i lavoratori di Salerno Pulita. E’ questo l’esito dell’assemblea che si è tenuta alla presenza di circa 300 persone per discutere delle prospettive occupazionali. Nel corso dell’incontro è stata espressa grande preoccupazione, in quanto ancora oggi dal Comune di Salerno "non è arrivato alcun invito al confronto, come auspicato dalla Fiadel e dalle altre organizzazioni sindacali", ha spiegato in una nota Angelo Rispoli.

Malgrado le rassicurazioni del presidente Sardone, il sindacato incalza: "Serve chiarezza sulla stipula della convenzione con il Comune e sul futuro degli addetti al settore di pulizia e custodia - afferma il segretario Fiadel -. Chiediamo la ripresa del confronto con il Comune di Salerno e l’intervento della prefettura".

Tra le iniziative che verranno messe in atto nell’ambito dello stato di agitazione, un’assemblea di tre ore che si terrà il 10 dicembre sotto i portici di Palazzo di Città che vedrà presente tutti i lavoratori e le segreterie sindacali territoriali.

"Ci auguriamo che prevalga il buonsenso e che prima di quella data arrivi la convocazione, in modo da evitare un danno e tutelare il servizio di custodia e pulizia delle strutture comunali, fondamentale per il vivere civile - aggiunge Rispoli -. Lavoratori e Fiadel sono consapevoli del disagio che creano alla collettività e vorrebbero evitare di porre in essere certe azioni. Il nostro appello è rivolto agli assessori all’ambiente e alle partecipate, Caramanno e Della Greca. Ci facciano capire quale sarà il futuro della società".