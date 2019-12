FOTO | Le sardine invadono Salerno: "Basta odio!" Musica e dibattiti in piazza Amendola

È cominciata la manifestazione in piazza Amendola. Le "sardine " sono scese in piazza a Salerno per stringersi in un caldo abbraccio contro ogni forma di razzismo, odio e discriminazione.

Circa un migliaio secondo la Questura di Salerno. Sul palco allestito nei pressi di via Roma si stanno alternando dibattiti e musica.

Dal cantante Rocco Scarano, che ha partecipato a Sanremo Young, a giovani studenti che hanno voluto manifestare il proprio dissenso alla politica fatta di odio di Matteo Salvini.Stefano Cibarelli appena diplomato è salito sul palco: "Bisogna cambiare il pensiero altrimenti il fascismo arriverà in ogni luogo".



un coro di protesta anche sulla chiusura dei porti. È salito sul palco anche il presidente della comunità senegalese presente a Dalerno, Dauda Niang. "Chiediamo pubblicamente in questa sede di riaprire i porti per le tante sorelle e fratelli che ancora sperano in una vita migliore. Uno sguardo importante anche verso chi oggi vive in Italia da anni ed è ancora visto come un immigrato. Non esiste il colore della pelle, esiste la solidarietà".