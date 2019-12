FOTO |Prove tecniche in piazza Portanova: s'illumina l'albero In anteprima i giochi di luce e colore del maxi abete alto 26 metri

Si è acceso per pochi istanti l'albero di Natale in piazza Portanova a Salerno.

Giochi di luce, centinaia di fiocchi e sfere natalizie argentate che riflettono i colori e che illumineranno il maxi abete alto ben 26 metri e dotato di 409.500 lampadine a led a basso consumo energetico ma ad alta luminosità L'impalcatura è in acciaio e i rami in plastica che reggono il simbolo di Natale visibile da corso Vittorio Emanuele e da via Mercanti.

Tutto pronto per l'accensione prevista domani sera dalle 16.30 con l'esibizione del coro Friends for Gospel. Alle 17 saranno il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ad accendere l'albero insieme ai bambini della scuola Smaldone.