FOTO|"Nel cuore dei ragazzi c'è la voglia di cambiare"

"Nel cuore dei ragazzi c'è la voglia di cambiare" Nuova tappa a Salerno per i volontari di "Voglio un Mondo Pulito"

Si sono dati appuntamento al Porticciolo di Pastena, guanti di gomma e buste per raccogliere l'immondizia accumulatasi sul litorale salernitano. In azione ancora una volta i volontari di “Voglio un Mondo Pulito” da mesi al lavoro sulle spiagge cittadine. Tutto è nato da un'idea semplice: restituire dignità e decoro alle bellezze della loro terra. Bottiglie di plastica, rifiuti di ogni genere instancabili i ragazzi hanno iniziato a selezionare i rifiuti, poi piano piano tante persone si sono aggiunte a loro e, armate di buona volontà, hanno dato il loro sostegno ad un progetto nato quasi per caso ma che da circa un anno, grazie anche al passaparola sui social, va avanti.

Una piccola battaglia quotidiana contro il degrado. Il fautore dell'iniziativa Francesco Ronca è un ragazzo salernitano che una mattina ha deciso di fare qualcosa per migliorare il luogo in cui vive. Da allora diverse le tappe che hanno restituito una chiara fotografia di quelle che è la reale situazione sui bagnasciuga della città. “In solo due ore in via Allende abbiamo raccolto 400 bottiglie di plastica” racconta Francesco Ronca. Ma nonostante le criticità evidenti sul territorio per i volontari c'è speranza.

“Sono davvero felice, tante persone si sono unite a noi, nel cuore dei ragazzi c'è la voglia di cambiare – precisa Francesco – speriamo ora che anche le istituzioni ci ascoltino”.