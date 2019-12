FOTO | Tutto pronto per l'accensione dell'Albero di Natale Tanti cittadini e visitatori presenti. Si inizia con il coro gospel

Tanti i turisti già in attesa per l’accensione del maxi Albero di Natale in Piazza Portanova a Salerno. Ad inaugurare l’evento oltre alla presenza del sindaco Napoli e del governatore De Luca anche l’esibizione del coro Friends for Gospel, insieme ai bambini dell'istituto Smaldone.

Prima dell'inaugurazione controlli a tappeto da parte della polizia di Stato insieme alla sezione cinofila, che, con il cane Bono ha completato gli accertamenti ai presenti.

Quest’anno l’Albero di Natale è alto ventisei metri. L’impalcatura d’acciaio ed i rami di plastica conferiscono slancio a tutta la struttura che spicca tra il Corso Vittorio Emanuele e via Mercanti. Dopo l’albero presente per la scorsa edizione di Luci d’artista, formato da un ponte che permetteva il passaggio dal suo interno, quest’anno l’albero è composto da nastri, fiocchi e sfere dorate e argentate.

A seguire Presidente e sindaco prenderanno parte anche all'accensione delle luminarie installate in settimana a Pastena, in piazza Caduti di Brescia.